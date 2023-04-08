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Михайлюк стал самым результативным в составе "Шарлотта": команда НБА снова проиграла

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Шарлотт, Суббота 08 апреля 2023 10:13
Михайлюк стал самым результативным в составе "Шарлотта": команда НБА снова проиграла Фото: Святослав Михайлюк ярко провел концовку регулярки (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Очередного классного выступления украинца Святослава Михайлюка не хватило "Шарлотт Хорнетс" для домашней победы под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Воспитанник черкасского баскетбола появился в старте "Хорнетс" на матч против "Хьюстон Рокетс". Вместе с ним основную пятерку хозяев составили Маледон, Уильямс, Тор и Макгоуэнс.

Михайлюк провел в игре свыше 31-й минуты. За это время украинец успел набрать 25 очков, сделал 5 подборов и отдал 5 передач. Результат универсала по статистическому показателю "плюс-минус" оказался отрицательным (-2).

В этот вечер Михайлюк много бросал. После 21-й попытки 8 его бросков были точными. В частности, украинец реализовал 5 трехочковых (14 попыток) и выполнил 4 точных броска с линии штрафных (6). Также Михайлюк оформил 1 перехват, допустил 5 потерь мяча и трижды сфолил.

Несмотря на старания украинца, ставшего самым результативным в "Шарлотте", хозяева потерпели четвертое поражение подряд (109:112). Защитник "Рокетс" Джейлен Грин набрал 26 пунктов. Последний матч сезона "Хорнетс" сыграют 9 апреля против "Кливленда".

К слову, накануне баскетбольный "Прометей" пробился в финал Латвийско-эстонской лиги.

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