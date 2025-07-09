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Михайлюк, Лень та інші: баскетбольна збірна України назвала склад на прекваліфікацію ЧС

Фото: Святослав Михайлюк у матчі НБА за "Юту Джаз" (x.com/utahjazz)
Автор: Андрій Костенко

Тренерський штаб баскетбольної збірної України на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі прекваліфікацї чемпіонату світу-2027.

У збірній - 19 легіонерів

У рамках стартового раунду відбору "синьо-жовті" зіграють з суперниками зі Швейцарії та Словаччини. Турнір стартує 6 серпня.

До розширеного складу команди потрапили 22 баскетболісти, 19 з них – легіонери.

Список гравців, викликаних до збірної України:

Захисники:

  • Олександр Ковляр ("Будучност", Чорногорія)
  • Віталій Зотов ("Йонава", Литва)
  • Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія)
  • Ілля Тиртишник ("Равенна", Італія)
  • Максим Шульга ("Бостон Селтікс", США)
  • Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США)
  • Михайло Бублик ("Київ-Баскет")

Форварди:

  • Богдан Близнюк ("Йонава", Литва)
  • Володимир Конєв ("Дніпро")
  • Іван Ткаченко ("Міттельдойчер", Німеччина)
  • Артем Ковальов ("Тангеран Хоукс", Індонезія)
  • Олександр Липовий ("Колоссос, Греція)
  • Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан)
  • В'ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія)
  • Владислав Семерич ("Індіан Хіллс", США)

Центрові:

  • Максим Кличко ("Монако", Франція)
  • Данііл Сипало ("Дніпро")
  • Ростислав Новицький ("Валмієра", Латвія)
  • В’ячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбіллз", Індонезія)
  • Артем Пустовий ("Сартрія Муда", Індонезія)
  • Олексій Лень ("Лос-Анжджелес Лейкерс", США)
  • Дмитро Скапінцев ("Ріп Сіті Ремікс", США)

Контрольні матчі та офіційний старт

В рамках підготовки до офіційних поєдинків у збірної України заплановано три контрольних матчі.

24 та 25 липня в латвійській Ризі "синьо-жовті" зустрінуться з Нідерландами. А на 2 серпня намічений візит до Хорватії – на спаринг проти місцевої збірної.

У прекваліфікаціїї ЧС підопічні Багатскіса стартують 6 серпня грою проти Швейцарії.

Розклад матчів збірної України у прекваліфікаці ЧС-2027:

  • 6 серпня, 20:00. Швейцарія – Україна
  • 9 серпня, 17:00. Україна – Словаччина
  • 16 серпня, 17:00. Україна – Швейцарія
  • 20 серпня, 19:00. Словаччина – Україна

Номінально домашні поєдинки збірна України гратиме в Ризі.

Дві найкращі команди вийдуть до основної частини європейської кваліфікації ЧС. Фінал чемпіонату світу пройде з 27 серпня до 12 вересня 2027 року в Катарі.

Раніше Багатскіс розповів, коли чекати легіонерів з НБА у збірній.

Також ми писали про те, що гранди НБА переглянуть двох українців.

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БаскетболЗбірна УкраїниЧемпіонат світуАлексей Лень