Михайлюк, Лень та інші: баскетбольна збірна України назвала склад на прекваліфікацію ЧС

У збірній - 19 легіонерів

У рамках стартового раунду відбору "синьо-жовті" зіграють з суперниками зі Швейцарії та Словаччини. Турнір стартує 6 серпня.

До розширеного складу команди потрапили 22 баскетболісти, 19 з них – легіонери.

Список гравців, викликаних до збірної України:

Захисники:

Олександр Ковляр ("Будучност", Чорногорія)

Віталій Зотов ("Йонава", Литва)

Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія)

Ілля Тиртишник ("Равенна", Італія)

Максим Шульга ("Бостон Селтікс", США)

Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США)

Михайло Бублик ("Київ-Баскет")

Форварди:

Богдан Близнюк ("Йонава", Литва)

Володимир Конєв ("Дніпро")

Іван Ткаченко ("Міттельдойчер", Німеччина)

Артем Ковальов ("Тангеран Хоукс", Індонезія)

Олександр Липовий ("Колоссос, Греція)

Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан)

В'ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія)

Владислав Семерич ("Індіан Хіллс", США)

Центрові:

Максим Кличко ("Монако", Франція)

Данііл Сипало ("Дніпро")

Ростислав Новицький ("Валмієра", Латвія)

В’ячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбіллз", Індонезія)

Артем Пустовий ("Сартрія Муда", Індонезія)

Олексій Лень ("Лос-Анжджелес Лейкерс", США)

Дмитро Скапінцев ("Ріп Сіті Ремікс", США)

Контрольні матчі та офіційний старт

В рамках підготовки до офіційних поєдинків у збірної України заплановано три контрольних матчі.

24 та 25 липня в латвійській Ризі "синьо-жовті" зустрінуться з Нідерландами. А на 2 серпня намічений візит до Хорватії – на спаринг проти місцевої збірної.

У прекваліфікаціїї ЧС підопічні Багатскіса стартують 6 серпня грою проти Швейцарії.

Розклад матчів збірної України у прекваліфікаці ЧС-2027:

6 серпня, 20:00. Швейцарія – Україна

9 серпня, 17:00. Україна – Словаччина

16 серпня, 17:00. Україна – Швейцарія

20 серпня, 19:00. Словаччина – Україна

Номінально домашні поєдинки збірна України гратиме в Ризі.

Дві найкращі команди вийдуть до основної частини європейської кваліфікації ЧС. Фінал чемпіонату світу пройде з 27 серпня до 12 вересня 2027 року в Катарі.