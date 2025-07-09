Михайлюк, Лень та інші: баскетбольна збірна України назвала склад на прекваліфікацію ЧС

Тренерський штаб баскетбольної збірної України на чолі з Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі прекваліфікацї чемпіонату світу-2027.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної федерації баскетболу.
У рамках стартового раунду відбору "синьо-жовті" зіграють з суперниками зі Швейцарії та Словаччини. Турнір стартує 6 серпня.
До розширеного складу команди потрапили 22 баскетболісти, 19 з них – легіонери.
Список гравців, викликаних до збірної України:
Захисники:
Форварди:
Центрові:
В рамках підготовки до офіційних поєдинків у збірної України заплановано три контрольних матчі.
24 та 25 липня в латвійській Ризі "синьо-жовті" зустрінуться з Нідерландами. А на 2 серпня намічений візит до Хорватії – на спаринг проти місцевої збірної.
У прекваліфікаціїї ЧС підопічні Багатскіса стартують 6 серпня грою проти Швейцарії.
Розклад матчів збірної України у прекваліфікаці ЧС-2027:
Номінально домашні поєдинки збірна України гратиме в Ризі.
Дві найкращі команди вийдуть до основної частини європейської кваліфікації ЧС. Фінал чемпіонату світу пройде з 27 серпня до 12 вересня 2027 року в Катарі.
Раніше Багатскіс розповів, коли чекати легіонерів з НБА у збірній.
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