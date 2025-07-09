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Михайлюк, Лень и другие: баскетбольная сборная Украины назвала состав на преквалификацию ЧМ

Фото: Святослав Михайлюк в матче НБА за "Юту Джаз" (x.com/utahjazz)
Автор: Андрей Костенко

Тренерский штаб баскетбольной сборной Украины во главе с Айнарсом Багатскисом определился с расширенным составом национальной команды на предстоящие матчи преквалификации чемпионата мира-2027.

В сборной - 19 легионеров

В рамках стартового раунда отбора "сине-желтые" сыграют с соперниками из Швейцарии и Словакии. Турнир стартует 6 августа.

В расширенный состав команды попали 22 баскетболиста, 19 из них - легионеры.

Список игроков, вызванных в сборную Украины:

Защитники:

  • Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)
  • Виталий Зотов ("Йонава", Литва)
  • Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия)
  • Илья Тыртышник ("Равенна", Италия)
  • Максим Шульга ("Бостон Селтикс", США)
  • Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США)
  • Михаил Бублик ("Киев-Баскет")

Форварды:

  • Богдан Близнюк ("Йонава", Литва)
  • Владимир Конев ("Днепр")
  • Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия)
  • Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия)
  • Александр Липовый ("Колоссос, Греция)
  • Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)
  • Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия)
  • Владислав Семерич ("Индиан Хиллс", США)

Центровые:

  • Максим Кличко ("Монако", Франция)
  • Даниил Сипало ("Днепр")
  • Ростислав Новицкий ("Валмиера", Латвия)
  • Вячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбиллз", Индонезия)
  • Артем Пустовой ("Сартрия Муда", Индонезия)
  • Алексей Лень ("Лос-Анжджелес Лейкерс", США)
  • Дмитрий Скапинцев ("Рип Сити Ремикс", США)

Контрольные матчи и официальный старт

В рамках подготовки к официальным поединкам у сборной Украины запланировано три контрольных матча.

24 и 25 июля в латвийской Риге "сине-желтые" встретятся с Нидерландами. А на 2 августа намечен визит в Хорватию - на спарринг против местной сборной.

В преквалификациии ЧМ подопечные Багатскиса стартуют 6 августа игрой против Швейцарии.

Расписание матчей сборной Украины в преквалификации ЧМ-2027:

  • 6 августа, 20:00. Швейцария - Украина
  • 9 августа, 17:00. Украина - Словакия
  • 16 августа, 17:00. Украина - Швейцария
  • 20 августа, 19:00. Словакия - Украина

Номинально домашние поединки сборная Украины будет играть в Риге.

Две лучшие команды выйдут в основную часть европейской квалификации ЧМ. Финал чемпионата мира пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.

Ранее Багатскис рассказал, когда ждать легионеров из НБА в сборной.

Также мы писали о том, что гранды НБА просмотрят двух украинцев.

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БаскетболСборная УкраиныЧемпионат мираАлексей Лень