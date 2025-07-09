Михайлюк, Лень и другие: баскетбольная сборная Украины назвала состав на преквалификацию ЧМ

В сборной - 19 легионеров

В рамках стартового раунда отбора "сине-желтые" сыграют с соперниками из Швейцарии и Словакии. Турнир стартует 6 августа.

В расширенный состав команды попали 22 баскетболиста, 19 из них - легионеры.

Список игроков, вызванных в сборную Украины:

Защитники:

Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)

Виталий Зотов ("Йонава", Литва)

Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия)

Илья Тыртышник ("Равенна", Италия)

Максим Шульга ("Бостон Селтикс", США)

Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США)

Михаил Бублик ("Киев-Баскет")

Форварды:

Богдан Близнюк ("Йонава", Литва)

Владимир Конев ("Днепр")

Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия)

Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия)

Александр Липовый ("Колоссос, Греция)

Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)

Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия)

Владислав Семерич ("Индиан Хиллс", США)

Центровые:

Максим Кличко ("Монако", Франция)

Даниил Сипало ("Днепр")

Ростислав Новицкий ("Валмиера", Латвия)

Вячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбиллз", Индонезия)

Артем Пустовой ("Сартрия Муда", Индонезия)

Алексей Лень ("Лос-Анжджелес Лейкерс", США)

Дмитрий Скапинцев ("Рип Сити Ремикс", США)

Контрольные матчи и официальный старт

В рамках подготовки к официальным поединкам у сборной Украины запланировано три контрольных матча.

24 и 25 июля в латвийской Риге "сине-желтые" встретятся с Нидерландами. А на 2 августа намечен визит в Хорватию - на спарринг против местной сборной.

В преквалификациии ЧМ подопечные Багатскиса стартуют 6 августа игрой против Швейцарии.

Расписание матчей сборной Украины в преквалификации ЧМ-2027:

6 августа, 20:00. Швейцария - Украина

9 августа, 17:00. Украина - Словакия

16 августа, 17:00. Украина - Швейцария

20 августа, 19:00. Словакия - Украина

Номинально домашние поединки сборная Украины будет играть в Риге.

Две лучшие команды выйдут в основную часть европейской квалификации ЧМ. Финал чемпионата мира пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.