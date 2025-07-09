Михайлюк, Лень и другие: баскетбольная сборная Украины назвала состав на преквалификацию ЧМ

Тренерский штаб баскетбольной сборной Украины во главе с Айнарсом Багатскисом определился с расширенным составом национальной команды на предстоящие матчи преквалификации чемпионата мира-2027.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной федерации баскетбола.
В рамках стартового раунда отбора "сине-желтые" сыграют с соперниками из Швейцарии и Словакии. Турнир стартует 6 августа.
В расширенный состав команды попали 22 баскетболиста, 19 из них - легионеры.
Список игроков, вызванных в сборную Украины:
Защитники:
Форварды:
Центровые:
В рамках подготовки к официальным поединкам у сборной Украины запланировано три контрольных матча.
24 и 25 июля в латвийской Риге "сине-желтые" встретятся с Нидерландами. А на 2 августа намечен визит в Хорватию - на спарринг против местной сборной.
В преквалификациии ЧМ подопечные Багатскиса стартуют 6 августа игрой против Швейцарии.
Расписание матчей сборной Украины в преквалификации ЧМ-2027:
Номинально домашние поединки сборная Украины будет играть в Риге.
Две лучшие команды выйдут в основную часть европейской квалификации ЧМ. Финал чемпионата мира пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.
Ранее Багатскис рассказал, когда ждать легионеров из НБА в сборной.
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