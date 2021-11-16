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Міграційна криза може бути прикриттям агресії РФ проти України, - Міноборони Литви

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Литва, Вівторок 16 листопада 2021 15:23
Міграційна криза може бути прикриттям агресії РФ проти України, - Міноборони Литви Фото: глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас (flickr.by)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав можливу причину міграційної кризи на кордоні Білорусі з Євросоюзом. Він вважає, що це може бути прикриттям військової активності Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на LRT.

"Штучно викликана міграційна криза, яка переходить у гуманітарну, може бути лише прикриттям для активних дій проти України. Ми цим дуже стурбовані, тому що Росія продемонструвала свою здатність швидко переміщати досить великі потужності на великі відстані", - зазначив Анушаускас.

Міністр зазначив, що Україна зараз набагато краще підготовлена, ніж це було 7 років тому, але він не відкидає "можливої кризи".

Він також підкреслив, що нинішня ситуація в Україні не дозволяє говорити про будь-які позитивні зрушення.

"Росія не відводить свої війська від кордону, вона не уклала домовленості, які б дозволили Україні почуватися у більшій безпеці. Немає жодних ознак руху до світу. Загрози залишилися", - резюмував Анушаускас.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії режиму Лукашенка відвертають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

Додамо напередодні президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення у причетності до напливу мігрантів до ЄС.

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Російська Федерація Україна Білорусь Литва Міграційна криза
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