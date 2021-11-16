Міграційна криза може бути прикриттям агресії РФ проти України, - Міноборони Литви
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав можливу причину міграційної кризи на кордоні Білорусі з Євросоюзом. Він вважає, що це може бути прикриттям військової активності Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на LRT.
"Штучно викликана міграційна криза, яка переходить у гуманітарну, може бути лише прикриттям для активних дій проти України. Ми цим дуже стурбовані, тому що Росія продемонструвала свою здатність швидко переміщати досить великі потужності на великі відстані", - зазначив Анушаускас.
Міністр зазначив, що Україна зараз набагато краще підготовлена, ніж це було 7 років тому, але він не відкидає "можливої кризи".
Він також підкреслив, що нинішня ситуація в Україні не дозволяє говорити про будь-які позитивні зрушення.
"Росія не відводить свої війська від кордону, вона не уклала домовленості, які б дозволили Україні почуватися у більшій безпеці. Немає жодних ознак руху до світу. Загрози залишилися", - резюмував Анушаускас.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії режиму Лукашенка відвертають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.
Додамо напередодні президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення у причетності до напливу мігрантів до ЄС.