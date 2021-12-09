Миграционный кризис на польской границе. Британия отправит еще 140 военных инженеров

На польско-белорусской границе продолжается миграционній кризис. Потому для помощи Польше Великобритания отправит еще 140 военных инженеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское Министерство обороны .

"140 военных инженеров направляются в Польшу для оказания специальной поддержки в ответ на давление незаконной миграции на границе с Беларусью", - пишет пресс-служба ведомства.

Отмечают, что специалисты 32-го инженерного полка Royal Engineers будут оказывать двустороннюю поддержку Польше, союзнику НАТО и ключевому европейскому партнеру.

"Персонал будет поддерживать польские войска в решении конкретных инженерных задач вдоль границы, включая поддержку инфраструктуры и ремонт подъездных дорог, а также поддержку при планировании. Они будут работать с конца декабря, а развертывание продлится до апреля", - говорится в сообщении.