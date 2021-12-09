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Міграційна криза на польському кордоні. Британія відправить ще 140 військових інженерів

Автор: Іванна Шовкун

На польсько-білоруському кордоні триває міграційна криза. Тому для допомоги Польщі Велика Британія відправить ще 140 військових інженерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське Міністерство оборони.

"140 військових інженерів прямують до Польщі для надання спеціальної підтримки у відповідь на тиск незаконної міграції на кордоні з Білоруссю", - пише прес-служба відомства.

Зазначають, що фахівці 32-го інженерного полку Royal Engineers надаватимуть двосторонню підтримку Польщі, союзнику НАТО та ключовому європейському партнеру.

"Персонал підтримуватиме польські війська у вирішенні конкретних інженерних завдань уздовж кордону, включаючи підтримку інфраструктури та ремонт під'їзних доріг, а також підтримку при плануванні. Вони працюватимуть з кінця грудня, а розгортання триватиме до квітня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перші британські солдати на польсько-білоруському кордоні підтримують армію Польщі. Вони допомагають нести службу прикордонникам.

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Польша