Міграційна криза на польському кордоні. Британія відправить ще 140 військових інженерів

На польсько-білоруському кордоні триває міграційна криза. Тому для допомоги Польщі Велика Британія відправить ще 140 військових інженерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське Міністерство оборони .

"140 військових інженерів прямують до Польщі для надання спеціальної підтримки у відповідь на тиск незаконної міграції на кордоні з Білоруссю", - пише прес-служба відомства.

Зазначають, що фахівці 32-го інженерного полку Royal Engineers надаватимуть двосторонню підтримку Польщі, союзнику НАТО та ключовому європейському партнеру.

"Персонал підтримуватиме польські війська у вирішенні конкретних інженерних завдань уздовж кордону, включаючи підтримку інфраструктури та ремонт під'їзних доріг, а також підтримку при плануванні. Вони працюватимуть з кінця грудня, а розгортання триватиме до квітня", - йдеться у повідомленні.