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Миграционный кризис: в Литве заявили, что не видят конца, но контролируют ситуацию

Автор: Иванна Шовкун

Председатель парламентского коммитета безопасности Литвы, депутат Лауринас Кащюнас заявил, что Литва не видит конца миграционного кризиса, вызванного минским режимом. Однако он подчеркнул, что ситуация взята под контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Мы все еще рассматриваем множество сценариев развития событий на границе, но самое главное, что теперь мы взяли ситуацию под контроль", - сказал Кащюнас.

Он добавил, что результатом стала сильная позиция Литвы, Польши и Латвии, применение политики возврата мигрантов домой и солидарность Европейского Союза.

По мнению политика, ситуация на литовско-белорусской границе остается относительно стабильной, но это не позволяет сделать вывод о начале дэескалации. Ежедневно пресекается около 70 попыток незаконного пересечения границы Литвы из Беларуси.

"Режим Лукашенко сейчас в определенном отчаянии", - отметил Кащюнас.

Также депутат добавил, что ход событий во многом будет зависеть от действий России.

Напомним, Министерство внутренних дел Литвы предлагает продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью в связи с миграционным кризисом. Режим ЧП могут продлить еще на месяц.

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