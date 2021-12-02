Миграционный кризис: в Литве заявили, что не видят конца, но контролируют ситуацию

"Мы все еще рассматриваем множество сценариев развития событий на границе, но самое главное, что теперь мы взяли ситуацию под контроль", - сказал Кащюнас.

Он добавил, что результатом стала сильная позиция Литвы, Польши и Латвии, применение политики возврата мигрантов домой и солидарность Европейского Союза.

По мнению политика, ситуация на литовско-белорусской границе остается относительно стабильной, но это не позволяет сделать вывод о начале дэескалации. Ежедневно пресекается около 70 попыток незаконного пересечения границы Литвы из Беларуси.

"Режим Лукашенко сейчас в определенном отчаянии", - отметил Кащюнас.

Также депутат добавил, что ход событий во многом будет зависеть от действий России.