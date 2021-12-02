Міграційна криза: у Литві заявили, що не бачать кінця, але контролюють ситуацію

"Ми все ще розглядаємо безліч сценаріїв розвитку подій на кордоні, але найголовніше, що тепер ми взяли ситуацію під контроль", - сказав Кащюнас.

Він додав, що результатом стала сильна позиція Литви, Польщі та Латвії, застосування політики повернення мігрантів додому та солідарність Європейського Союзу.

На думку політика, ситуація на литовсько-білоруському кордоні залишається відносно стабільною, але це не дозволяє зробити висновок про початок деескалації. Щодня припиняється близько 70 спроб незаконного перетину кордону Литви з Білорусі.

"Режим Лукашенка зараз у певному відчаї", - зазначив Кащюнас.

Також депутат додав, що перебіг подій багато в чому залежатиме від дій Росії.