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Миграционный кризис: Эстония готовится к укреплению границы

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Эстония, Пятница 12 ноября 2021 09:44
Миграционный кризис: Эстония готовится к укреплению границы Фото: Эстония готовится укреплять границу с Россией из-за белорусских мигрантов (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Эстонии готовятся к укреплению границы с Россией из-за мигрантского кризиса. Такие действия направлены, чтобы не допустить аналогичной ситуации, как на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Хотя пока со стороны РФ нет никаких приготовлений к приему мигрантов из Беларуси, но власти Эстонии решили уже обезопасить свои границы. В Министерстве внутренних дел и Минестерстве обороны Эстонии допускают, что Россия может принять белорусских мигрантов, а в дальнейшем перенаправлять их на территорию Эстонии и Латвии.

На восточной границе Эстонии планируют создать 33 километра укреплений. К охране территории, кроме Департамента полиции и пограничной охраны, могут привлечь добровольные военизированные формирования.

"На складах сейчас хранится более 100 километров колючей проволоки. Мы договорились с министром внутренних дел, что в соответствии с потребностями мы готовы доставить эти рулоны, куда будет необходимо", - рассказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Для охраны границы также хотят закупить средства слежения и материалы для строительства забора. На это планируют выделить 25 млн евро.

Напомним, в Украине рассказали, как планируют противостоять попыткам прорыва границы мигрантами из Беларуси.

В Польше допустили, что мигранты могут пойти через Украину.

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