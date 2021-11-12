Миграционный кризис: Эстония готовится к укреплению границы
В Эстонии готовятся к укреплению границы с Россией из-за мигрантского кризиса. Такие действия направлены, чтобы не допустить аналогичной ситуации, как на белорусско-польской границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Хотя пока со стороны РФ нет никаких приготовлений к приему мигрантов из Беларуси, но власти Эстонии решили уже обезопасить свои границы. В Министерстве внутренних дел и Минестерстве обороны Эстонии допускают, что Россия может принять белорусских мигрантов, а в дальнейшем перенаправлять их на территорию Эстонии и Латвии.
На восточной границе Эстонии планируют создать 33 километра укреплений. К охране территории, кроме Департамента полиции и пограничной охраны, могут привлечь добровольные военизированные формирования.
"На складах сейчас хранится более 100 километров колючей проволоки. Мы договорились с министром внутренних дел, что в соответствии с потребностями мы готовы доставить эти рулоны, куда будет необходимо", - рассказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
Для охраны границы также хотят закупить средства слежения и материалы для строительства забора. На это планируют выделить 25 млн евро.
Напомним, в Украине рассказали, как планируют противостоять попыткам прорыва границы мигрантами из Беларуси.