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Міграційна криза: Естонія готується до зміцнення кордону

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Естонія, П'ятниця 12 листопада 2021 09:44
Міграційна криза: Естонія готується до зміцнення кордону Фото: Естонія готується зміцнювати кордон із Росією через білоруських мігрантів (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

В Естонії готуються до зміцнення кордону з Росією через мігрантську кризу. Такі дії спрямовані, щоб не допустити аналогічної ситуації, як на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Хоча поки що з боку РФ немає жодних приготувань до прийому мігрантів з Білорусі, але влада Естонії вирішила вже убезпечити свої кордони. У Міністерстві внутрішніх справ та Мінестерстві оборони Естонії припускають, що Росія може прийняти білоруських мігрантів, а надалі перенаправляти їх на територію Естонії та Латвії.

На східному кордоні Естонії планують створити 33 кілометри укріплень. До охорони території, крім Департаменту поліції та прикордонної охорони, можуть залучити добровільні воєнізовані формування.

"На складах зараз зберігається понад 100 кілометрів колючого дроту. Ми домовилися з міністром внутрішніх справ, що відповідно до потреб ми готові доставити ці рулони, куди буде необхідно", - розповів міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

Для охорони кордону також хочуть закупити засоби стеження та матеріали для будівництва огорожі. На це планують виділити 25 млн євро.

Нагадаємо, в Україні розповіли, як планують протистояти спробам прориву кордону мігрантами із Білорусі.

У Польщі припустили, що мігранти можуть піти через Україну.

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