В миграционной службе свыше 300 тыс. загранпаспортов ждут своих владельцев

Украинцы не спешат забирать готовые загранпаспорта

В подразделениях миграционной службы более 300 тысяч загранпаспортов ждут своих владельцев. Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы (ГМС) в Facebook.

В службе отмечается, что украинцы не ожидали, что их паспорта будут оформлены вовремя, а потому не спешат их забирать в подразделениях миграционной службы

"Проблема задержек выдачи документов полностью урегулирована", - отметили в ГМС.

Добавили, что граждане Украины могут узнать о готовности своих зарубежных или внутренних паспортов благодаря электронному сервису на сайте миграционной службы.

Напомним, 26 июля 2018 года в Государственной миграционной службе сообщили, что полностью ликвидирована очередь на персонализацию загранпаспортов на Полиграфкомбинате "Украина". Теперь документы выдают без задержек - в течение 7 или 20 дней, в зависимости от суммы уплаченного административного сбора.

Добавим, что с начала 2018 года граждане Украины оформили свыше 3 млн паспортов для выезда за границу. Также 725 тыс. украинцев оформили внутренние паспорта в виде ID-карт.