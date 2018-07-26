Черги на оформлення закордонних паспортів ліквідовані, - ДМС

Закордонні біометричні паспорти видають у строк - від 7 до 20 робочих днів

Черга на персоналізацію закордонних паспортів на Поліграфкомбінаті "Україна" повністю ліквідована. Тепер документи видають без затримок, повідомили у Державній міграційній службі (ДМС).

Як зазначив голова ДМС Максим Соколюк у ході брифінгу 26 липня, закордонні паспорти тепер видаються протягом 7 та 20 робочих днів. Терміни залежать від суми сплаченого адміністративного збору.

Також Соколюк підкреслив, що в усіх областях України за останні два роки підрозділи ДМС суттєво збільшили потужності з оформлення паспортів. Для цього у понад три рази було збільшено кількість робочих станцій для оформлення біометричних закордонних паспортів.

"Крім того - понад 80 центрів надання адміністративних послуг за сприяння міграційної служби розпочали прийом заяв громадян на оформлення ID-карток та закордонних паспортів", - додали у ДМС.

А в січні 2018 року на Поліграфкомбінаті "Україна" запровадили додаткову лінію персоналізації документів. Це дало можливість у понад два рази збільшити кількість закордонних паспортів, які підприємство персоналізує щодоби. На сьогодні щодоби оформлюється понад 20 тисяч закордонних паспортів та понад 5 тисяч ID-карток.

"Починаючи з січня 2015 року, в Україні було оформлено близько 9,5 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон, за якими українці можуть подорожувати до країн ЄС без віз", - резюмували в міграційній службі.

Нагадаємо, 18 липня 2018 року стало відомо, що Україна та Грузія домовилися прискорити скасування візового режиму між країнами. Як повідомили у Держприкордонслужбі на початку липня, безвізовими поїздками до країн Європейського союзу користуються від 9 до 12 тис. українців на добу.