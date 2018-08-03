З початку року українці оформили понад 3 млн закордонних паспортів

У липні 440 тис. українців отримали паспорти для виїзду за кордон

З початку 2018 року громадяни України оформили понад 3 млн паспортів для виїзду за кордон. Про це повідомляє прес-центр Державної міграційної служби (ДМС) у Facebook.

Також 725 тис. українців оформили внутрішні паспорти у вигляді ID-карток з початку року. Лише протягом липня цього року міграційна служба видала близько 100 тис. таких паспортів.

Що стосується закордонних паспортів їх у липні оформило понад 440 тис. громадян України. На сьогодні видача документів відбувається без затримок.

Нагадаємо, 26 липня 2017 року у Державній міграційній службі повідомили, що черга на персоналізацію закордонних паспортів на Поліграфкомбінаті "Україна" повністю ліквідована. Закордонні паспорти тепер видаються протягом 7 та 20 робочих днів. Терміни залежать від суми сплаченого адміністративного збору.

Як повідомили в ДМС наприкінці червня, відділення міграційної служби у Херсонській області за п'ять місяців 2018 року отримало понад 10 тисяч запитів від мешканців Криму на оформлення закордонних паспортів. А з початку окупації Криму ДМС надала понад 150 тисяч адміністративних послуг жителям півострова.