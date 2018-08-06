У міграційній службі понад 300 тис. закордонних паспортів чекають на власників

Українці не поспішають забирати готові закордонні паспорти

У підрозділах міграційної служби понад 300 тисяч закордонних паспортів чекають на своїх власників. Про це йдеться у повідомленні Державної міграційної служби (ДМС) у Facebook.

У службі зазначається, що українці не чекали, що їх паспорти будуть оформлені вчасно, а тому не поспішають їх забирати у підрозділах міграційної служби

"Проблему затримок видачі документів повністю врегульовано", - зазначили в ДМС.

Додали, що громадяни України можуть дізнатися про готовність своїх закордонних чи внутрішніх паспортів завдяки електронному сервісу на сайті міграційної служби.

Нагадаємо, 26 липня 2018 року у Державній міграційній службі повідомили, що повністю ліквідована черга на персоналізацію закордонних паспортів на Поліграфкомбінаті "Україна". Тепер документи видають без затримок - протягом 7 чи 20 днів, залежно від суми сплаченого адміністративного збору.

Додамо, що із початку 2018 року громадяни України оформили понад 3 млн паспортів для виїзду за кордон. Також 725 тис. українців оформили внутрішні паспорти у вигляді ID-карток.