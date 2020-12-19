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Миграционная служба назвала число беларусов, попросивших об убежище в Украине

Киев, Суббота 19 декабря 2020 17:42
Миграционная служба назвала число беларусов, попросивших об убежище в Украине
Фото: акция солидарности с беларусским народом в августе (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Украине с просьбой о предоставлении статуса беженцев обращались 15 беларусов в период с августа по ноябрь. Ни по одному из них не было принято окончательное решение.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Государственной миграционной службе сообщили, что касательно 10 в территориальных органах службы начата подготовка документов для решения вопроса о предоставлении им статуса беженцев или лиц, нуждающихся в дополнительной защите.

При этом в миграционной службе подчеркнули, что ни по одному из поданных заявлений не было принято решение в предоставлении статуса беженцев или дополнительной защиты, а также не было и отказов в таком статусе или защите.

Ранее, правозащитники центра "Весна" обновили данные по количеству политзаключенных в Беларуси. По их данным, 157 человек признаны политзаключенными.

РБК-Украина писало, что госсекретарь США Майк Помпео обратился к белорусской власти и призвал немедленно освободить более 100 политических заключенных.

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