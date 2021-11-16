Мигранты пытаются прорвать границу с Польшей. Атакуют силовиков камнями

Мигранты на границе с Польшей предприняли очередную попытку прорыва. Они забрасывают польских силовиков камнями и бутылками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

Сообщается, что группа мигрантов начала попытку прорыва с левой стороны от пункта пропуска "Кузница". Перед этим несколько мужчин вырезали дыру в белорусском заборе, после чего с палками и криками бросилась к забору на польской стороне границы, пытаясь его сломать.

Также сообщается, что мигранты забрасывают польских силовиков камнями и бутылками. А те в ответ применили слезоточивый газ, а также водомет.