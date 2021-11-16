Мігранти намагаються прорвати кордон з Польщею. Атакують силовиків камінням

Мігранти на кордоні з Польщею здійснили чергову спробу прориву. Вони закидають польських силовиків камінням і пляшками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Повідомляється, що група мігрантів почала спробу прориву з лівого боку від пункту пропуску "Кузніца". Перед цим кілька чоловіків вирізали дірку в білоруському паркані, після чого з палицями і криками кинулася до паркану на польській стороні кордону, намагаючись його зламати.

Також повідомляється, що мігранти закидають польських силовиків камінням і пляшками. А ті у відповідь застосували сльозогінний газ, а також водомет.