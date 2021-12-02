UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Мигранты" прорвали границу и бросали камни: в Черниговской области тренировались силовики

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 2 декабря, на учениях подразделений Министерства внутренних дел в рамках спецоперации "Полесье" в Черниговской области отрабатывали пресечение массового прорыва "мигрантов" через границу Украины. Тренировка проводилась возле пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Согласно легенде учений, "мигранты" обошли пункт пропуска возле села Скиток, разрушили инженерные заграждения и попытались прорваться через границу. При этом "нелегалы" кидали в силовиков камни, палки и применяли физическую силу.

Пытавшихся прорваться через границу "мигрантов" остановили подразделения МВД, вооруженные щитами и резиновыми дубинками. Кроме того, спецназ пограничников задержал группу "нелегалов", которые решили обойти заграждения.

Как отметили в Госпогранслужбе, в ходе учений была отработана логистика оперативной доставки резервов на участок, где "мигранты" попытались прорваться через границу. Также сотрудники различных ведомств тренировались совместно выполнять задачи по противодействию нарушителям.

В сегодняшних учениях были задействованы подразделения пограничников, Нацгвардии, СБУ, ВСУ, ГСЧС и Нацполиции.

Фото: в Черниговской области силовики пресекли попытку "мигрантов" прорвать границу (dpsu.gov.ua)

Напомним, 23 ноября 2021 года началась активная фаза специальной пограничной операции "Полесье".

Добавим, что в рамках этой спецоперации в Черниговской области, возле границы с Беларусью, пограничники с привлечением резервов провели совместную штабную тренировку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныГосударственная пограничная службаЧерниговская область