"Мігранти" прорвали кордон і кидали каміння: у Чернігівській області тренувалися силовики

Згідно з легендою навчань, "мігранти" обійшли пункт пропуску біля села Скиток, зруйнували інженерні загородження і спробували прорватися через кордон. При цьому "нелегали" кидали в силовиків каміння, палиці і застосовували фізичну силу.

Намагалися прорватися через кордон "мігрантів" зупинили підрозділи МВС, озброєні щитами і гумовими кийками. Крім того, спецназ прикордонників затримав групу "нелегалів", які вирішили обійти загородження.

Як зазначили в Держприкордонслужбі, в ході навчань була відпрацьована Логістика оперативного доставлення резервів на ділянку, де "мігранти" спробували прорватися через кордон. Також співробітники різних відомств тренувалися спільно виконувати завдання з протидії порушникам.

У сьогоднішніх навчаннях були залучені підрозділи прикордонників, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, ДСНС та Нацполіції.

Фото: у Чернігівській області силовики припинили спробу "мігрантів" прорвати кордон (dpsu.gov.ua)