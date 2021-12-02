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"Мігранти" прорвали кордон і кидали каміння: у Чернігівській області тренувалися силовики

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 2 грудня, на навчаннях підрозділів Міністерства внутрішніх справ в рамках спецоперації "Полісся" в Чернігівській області відпрацьовували припинення масового прориву "мігрантів" через кордон України. Тренування проводилося біля пункту пропуску"Нові Яриловичі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Згідно з легендою навчань, "мігранти" обійшли пункт пропуску біля села Скиток, зруйнували інженерні загородження і спробували прорватися через кордон. При цьому "нелегали" кидали в силовиків каміння, палиці і застосовували фізичну силу.

Намагалися прорватися через кордон "мігрантів" зупинили підрозділи МВС, озброєні щитами і гумовими кийками. Крім того, спецназ прикордонників затримав групу "нелегалів", які вирішили обійти загородження.

Як зазначили в Держприкордонслужбі, в ході навчань була відпрацьована Логістика оперативного доставлення резервів на ділянку, де "мігранти" спробували прорватися через кордон. Також співробітники різних відомств тренувалися спільно виконувати завдання з протидії порушникам.

У сьогоднішніх навчаннях були залучені підрозділи прикордонників, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, ДСНС та Нацполіції.

Фото: у Чернігівській області силовики припинили спробу "мігрантів" прорвати кордон (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, 23 листопада 2021 року розпочалася активна фаза спеціальної прикордонної операції"Полісся".

Додамо, що в рамках цієї спецоперації в Чернігівської області, біля кордону з Білоруссю, прикордонники із залученням резервів провели спільне штабне тренування.

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