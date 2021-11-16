Мигранты покидают пункт пропуска "Брузги" на границе Беларуси и Польши
Мигранты покидают пограничный переход "Брузги" между Польшей и Беларусью. Под контролем представителей белорусских спецслужб они двинулись в сторону старого лагеря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб Пограничной службы Польши.
"В настоящее время мигранты возвращаются с пограничного перехода "Брузги" в район бывшего лагеря, расположенного в нескольких сотнях метров от границы (Польши и Беларуси - ред.)", - говорится в сообщении польских пограничников.
В штабе уточнили, что передвижение мигрантов происходит под контролем белорусских спецслужб.
Напомним, 16 ноября польский полицейский получил тяжелое ранение в столкновении с мигрантами на границе.
Отметим, ранее мигранты на границе с Польшей предприняли очередную попытку прорыва. Они забрасывали польских силовиков камнями и бутылками.