Миграционный кризис. На границе с Беларусью был ранен польский полицейский

Во вторник, 16 ноября, сотрудник польской полиции был тяжело ранен в столкновении с мигрантами на границе Беларуси и Польши . Полицейского госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Польши в Twitter .

"К сожалению, в результате нападения людей, вдохновленных белорусской стороной, один из полицейских получил серьезное ранение, ему в настоящее время оказывают помощь", - говорится в сообщении.

Отмечают, что штурм польской границы начался 16 ноября около 11:00.

"Нападение продолжается, в сторону польских полицейских все время летят камни", - сказал пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа.

Правоохранители постоянно используют водометы, в том числе против агрессивных людей на белорусской стороне.