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Мігранти залишають пункт пропуску "Брузгі" на кордоні Білорусі та Польщі

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Варшава, Вівторок 16 листопада 2021 15:36
Мігранти залишають пункт пропуску "Брузгі" на кордоні Білорусі та Польщі Фото: мігранти на кордоні з Польщею залишають КПП" Брузгі " (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мігранти залишають прикордонний перехід "Брузгі" між Польщею і Білоруссю. Під контролем представників білоруських спецслужб вони рушили в бік старого табору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб Прикордонної служби Польщі.

"В цей час мігранти повертаються з прикордонного переходу "Брузгі" в район колишнього табору, розташованого в декількох сотнях метрів від кордону (Польщі та Білорусі - ред.)", - йдеться в повідомленні польських прикордонників.

У штабі уточнили, що пересування мігрантів відбувається під контролем білоруських спецслужб.

Нагадаємо, 16 листопада польський поліцейський отримав важке поранення в зіткненні з мігрантами на кордоні.

Зазначимо, раніше мігранти на кордоні з Польщею зробили чергову спробу прориву. Вони закидали польських силовиків камінням і пляшками.

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