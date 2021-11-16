Мігранти залишають пункт пропуску "Брузгі" на кордоні Білорусі та Польщі
Мігранти залишають прикордонний перехід "Брузгі" між Польщею і Білоруссю. Під контролем представників білоруських спецслужб вони рушили в бік старого табору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб Прикордонної служби Польщі.
"В цей час мігранти повертаються з прикордонного переходу "Брузгі" в район колишнього табору, розташованого в декількох сотнях метрів від кордону (Польщі та Білорусі - ред.)", - йдеться в повідомленні польських прикордонників.
У штабі уточнили, що пересування мігрантів відбувається під контролем білоруських спецслужб.
Нагадаємо, 16 листопада польський поліцейський отримав важке поранення в зіткненні з мігрантами на кордоні.
Зазначимо, раніше мігранти на кордоні з Польщею зробили чергову спробу прориву. Вони закидали польських силовиків камінням і пляшками.