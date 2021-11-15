Мигранты начинают прибывать в Минск через Москву, - президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о причастности России к миграционному кризису вокруг беженцев из Беларуси. По его словам, нелегалы начинают прилетать в Минск через Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместной конференции с президентами Латвии и Эстонии.

"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом многое говорит. Во-первых... мигранты приезжают через Москву", - отметил Науседа.

Президент Литвы пояснил, что приезжая в Москву, граждане Ирака затем следуют в Минск.

Press conference by the Presidents of Lithuania, Latvia and Estonia https://t.co/4E2Z2oScUg — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 15, 2021

Отметим, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал принять все меры, чтобы аэропорт Минска стал зоной, запрещенной для полетов.