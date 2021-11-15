Мигранты начинают прибывать в Минск через Москву, - президент Литвы
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о причастности России к миграционному кризису вокруг беженцев из Беларуси. По его словам, нелегалы начинают прилетать в Минск через Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместной конференции с президентами Латвии и Эстонии.
"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом многое говорит. Во-первых... мигранты приезжают через Москву", - отметил Науседа.
Президент Литвы пояснил, что приезжая в Москву, граждане Ирака затем следуют в Минск.
Press conference by the Presidents of Lithuania, Latvia and Estonia https://t.co/4E2Z2oScUg— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 15, 2021
Отметим, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал принять все меры, чтобы аэропорт Минска стал зоной, запрещенной для полетов.
Напомним, белорусская авиакомпания "Белавиа" больше не принимает на рейсы в Минск из Дубая граждан Афганистана, Ирака, Сирии, Йемена, решение было принято властями ОАЭ.