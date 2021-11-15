Президент Литви Гітанас Науседа заявив про причетність Росії до міграційної кризи навколо біженців з Білорусі. За його словами, нелегали починають прилітати до Мінська через Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спільної конференції з президентами Латвії та Естонії.

"Останні події змушують думати, що Росія тим чи іншим чином пов'язана з цією кризою, про це багато що говорить. По-перше... мігранти приїжджають через Москву", - зазначив Науседа.

Президент Литви пояснив, що приїжджаючи до Москви, громадяни Іраку потім слідують до Мінська.

Press conference by the Presidents of Lithuania, Latvia and Estonia https://t.co/4E2Z2oScUg — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 15, 2021

Зазначимо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав вжити всіх заходів, щоб аеропорт Мінська став зоною, забороненою для польотів.