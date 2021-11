"Останні події змушують думати, що Росія тим чи іншим чином пов'язана з цією кризою, про це багато що говорить. По-перше... мігранти приїжджають через Москву", - зазначив Науседа.

Президент Литви пояснив, що приїжджаючи до Москви, громадяни Іраку потім слідують до Мінська.

Press conference by the Presidents of Lithuania, Latvia and Estonia https://t.co/4E2Z2oScUg