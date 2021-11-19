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Мигранты изменили тактику прорыва границы с Польшей, - польский министр

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Варшава, Пятница 19 ноября 2021 14:57
Мигранты изменили тактику прорыва границы с Польшей, - польский министр Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (facebook com PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Илона Свиридова

Мигранты на границе с Польшей изменили тактику прорыва границы. Они рассредоточились и пытаются попасть на польскую территорию мелкими группами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Как заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, минувшая ночь не отличалась от предыдущих - были попытки пересечь границу, но была предпринята другая тактика.

"Во вторник люди массированно напали на границу в "Кузнице", когда штурм отбили офицеры и солдаты. Теперь же была задействована другая тактика, и более мелкие группы атакуют границу в других местах", - отметил он.

По его словам, лидер белорусского режима Александр Лукашенко столкнулся с трудностями, поскольку из-за решительных действий Польши он не знает, что делать с мигрантами.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины полагают, что Россия может начать перебрасывать мигрантов с польской границы на украинскую.

По словам министра Дениса Монастырского, Украина задействует тактику эшелонного прикрытия, а военным разрешат открывать огонь, чтобы предотвратить прорыв границы.

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