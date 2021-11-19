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Мігранти змінили тактику прориву кордону з Польщею, - польський міністр

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Варшава, П'ятниця 19 листопада 2021 14:57
Мігранти змінили тактику прориву кордону з Польщею, - польський міністр Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (facebook com PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Ілона Свиридова

Мігранти на кордоні з Польщею змінили тактику прориву кордону. Вони розосередилися і намагаються потрапити на польську територію дрібними групами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Як заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, минула ніч не відрізнялася від попередніх - були спроби перетнути кордон, але мігранти змінили тактику.

"У вівторок люди масовано напали на кордон в "Кузниці", коли штурм відбили офіцери і солдати. Тепер же була задіяна інша тактика, і більш дрібні групи атакують кордон в інших місцях", - зазначив він.

За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко зіткнувся з труднощами, оскільки через рішучі дії Польщі він не знає, що робити з мігрантами.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що Росія може почати перекидати мігрантів з польского кордону на український.

За словами міністра Дениса Монастирського, Україна задіє тактику ешелонного прикриття, а військовим дозволять відкривати вогонь, щоб запобігти прориву кордону.

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