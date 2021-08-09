Мигранты из Беларуси устремились в Польшу: пограничники задержали рекордное число нелегалов

Польские пограничники начали задерживать на границе с Беларусью большие группы мигрантов , предположительно из Афганистана и Ирака. С 6 августа в страну попытались проникнуть около 350 нелегалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную службы Польши.

"С пятницы, 6 августа, сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 349 иностранцев за незаконное пересечение границы из Беларуси в Польшу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самую большую группу из 85 человек пограничники задержали в субботу, 7 августа, в районе пункта Кузницы. Всего с начала года на этом участке задержан 871 нелегальный мигрант.

Предположительно, все задержанные являются гражданами Афганистана и Ирака. По решению суда их поместили в охраняемые центры для иностранцев.