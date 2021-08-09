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Мігранти з Білорусі кинулися до Польщі: прикордонники затримали рекордну кількість нелегалів

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Варшава, Понеділок 09 серпня 2021 20:31
Мігранти з Білорусі кинулися до Польщі: прикордонники затримали рекордну кількість нелегалів Фото: нелегали з Білорусі кинулися до Польщі (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Польські прикордонники почали затримувати на кордоні з Білоруссю великі групи мігрантів, імовірно з Афганістану та Іраку. З 6 серпня в країну спробували проникнути близько 350 нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі.

"З п'ятниці, 6 серпня, співробітники Підляського прикордонного загону затримали 349 іноземців за незаконний перетин кордону з Білорусі до Польщі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшу групу з 85 осіб прикордонники затримали в суботу, 7 серпня, в районі пункту кузні. Всього з початку року на цій ділянці затримано 871 нелегальний мігрант.

Імовірно, всі затримані є громадянами Афганістану та Іраку. За рішенням суду їх помістили в охоронювані Центри для іноземців.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні Латвії та Білорусі прикордонники затримали три групи нелегалів.

Додамо, що прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії зробили спільну заяву, в якій закликають ввести додаткові санкції проти Білорусі за організацію нелегальної міграції до Євросоюзу.

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