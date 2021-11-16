Миграционный кризис. На границе с Беларусью был ранен польский полицейский

"К сожалению, в результате нападения людей, вдохновленных белорусской стороной, один из полицейских получил серьезное ранение, ему в настоящее время оказывают помощь", - говорится в сообщении.

Отмечают, что штурм польской границы начался 16 ноября около 11:00.

"Нападение продолжается, в сторону польских полицейских все время летят камни", - сказал пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа.

Правоохранители постоянно используют водометы, в том числе против агрессивных людей на белорусской стороне.