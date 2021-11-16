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Миграционный кризис. На границе с Беларусью был ранен польский полицейский

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 16 ноября, сотрудник польской полиции был тяжело ранен в столкновении с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Полицейского госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Польши в Twitter.

"К сожалению, в результате нападения людей, вдохновленных белорусской стороной, один из полицейских получил серьезное ранение, ему в настоящее время оказывают помощь", - говорится в сообщении.

Отмечают, что штурм польской границы начался 16 ноября около 11:00.

"Нападение продолжается, в сторону польских полицейских все время летят камни", - сказал пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа.

Правоохранители постоянно используют водометы, в том числе против агрессивных людей на белорусской стороне.

Напомним, мигранты на границе с Польшей предприняли очередную попытку прорыва. Они забрасывают польских силовиков камнями и бутылками.

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Польша