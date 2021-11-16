RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міграційна криза. На кордоні з Білоруссю було поранено польського поліцейського

Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 16 листопада, співробітника польської поліції було тяжко поранено у зіткненні з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі. Поліцейського госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Польщі у Twitter.

"На жаль, внаслідок нападу людей, натхнених білоруською стороною, один із поліцейських отримав серйозне поранення, йому наразі надають допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що штурм польського кордону розпочався 16 листопада приблизно об 11:00.

"Напад триває, у бік польських поліцейських весь час летить каміння", - сказав прес-секретар Підляської поліції Томаш Крупа.

Правоохоронці постійно використовують водомети, зокрема, проти агресивних людей на білоруській стороні.

Нагадаємо, мігранти на кордоні з Польщею зробили чергову спробу прориву. Вони закидають польських силовиків камінням та пляшками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша