Міграційна криза. На кордоні з Білоруссю було поранено польського поліцейського

У вівторок, 16 листопада, співробітника польської поліції було тяжко поранено у зіткненні з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі. Поліцейського госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Польщі у Twitter.
"На жаль, внаслідок нападу людей, натхнених білоруською стороною, один із поліцейських отримав серйозне поранення, йому наразі надають допомогу", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що штурм польського кордону розпочався 16 листопада приблизно об 11:00.
"Напад триває, у бік польських поліцейських весь час летить каміння", - сказав прес-секретар Підляської поліції Томаш Крупа.
Правоохоронці постійно використовують водомети, зокрема, проти агресивних людей на білоруській стороні.
Нагадаємо, мігранти на кордоні з Польщею зробили чергову спробу прориву. Вони закидають польських силовиків камінням та пляшками.