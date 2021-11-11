Миграционный кризис: глава МВД Украины вылетел к границе с Беларусью

В четверг, 11 ноября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский вылетел в Волынскую область. Он прибудет к границе Белоруси для контроля ситуации с мигрантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины .

Также Монастырского сопровождают председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, руководитель Нацполиции Игорь Клименко и заместитель главы Нацгвардии Украины Юрий Лебедь. Совместно они будут отрабатывать действя по защите от возможной попытки прорыва украинской границы, которую могут осуществить толпы мигрантов, а также для противодействия другим гибридным угрозам.

Кроме того, на участке пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда проведут учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД.

"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины", - заявил Монастырский.

Во время визита на Волынь также будет проведено совещание с руководителями Объединенных территориальных общин, расположенных вдоль границы, вместе с руководством области и силовыми структурами на предмет взаимодействия в случае угрозы украинской границе.