Белорусские мигранты. Украинцев с приграничных районов попросили сообщать о незнакомцах

В связи с ситуацией с белорусскими мигрантами украинцев, которые проживают в приграничных с Беларусью районах, попросили информировать правоохранительные органы о неизвестных лицах. А спецслужбы Украины совместно с МВД приведены в повышенную боевую готовность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова первого замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире "Украина 24" .

По словам Енина, эскалация кризиса на границе с Белорусью возможна в любой момент. Потому МВД проверит технические средства, контролирующие границу Украины.

"Мы получаем своевременно информацию от всех наших спецслужб, которые на сегодня утверждают, что на территории Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Мы реагируем на все эти возможные угрозы путем усиления наших сил и средств, которые находятся в непосредственной близости к государственной границе Украины", - сказал Енин. Он добавил, что Украина контактирует по данному вопросу с Польшей.

В четверг, 11 ноября, глава МВД Денис Монастырский планирует проверить ситуацию на границе Украины и Беларуси.

"Нацполиция активно коммуницирует с населением, предупреждая о возможных проникновениях отдельных групп нелегальных мигрантов. Полиция обращается с просьбой информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах", - отметил замминистра.