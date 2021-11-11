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Белорусские мигранты. Украинцев с приграничных районов попросили сообщать о незнакомцах

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Украина, Четверг 11 ноября 2021 09:25
Белорусские мигранты. Украинцев с приграничных районов попросили сообщать о незнакомцах Фото: в Украине обратились к жителям районов около границы с Беларусью (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иванна Шовкун

В связи с ситуацией с белорусскими мигрантами украинцев, которые проживают в приграничных с Беларусью районах, попросили информировать правоохранительные органы о неизвестных лицах. А спецслужбы Украины совместно с МВД приведены в повышенную боевую готовность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова первого замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире "Украина 24".

По словам Енина, эскалация кризиса на границе с Белорусью возможна в любой момент. Потому МВД проверит технические средства, контролирующие границу Украины.

"Мы получаем своевременно информацию от всех наших спецслужб, которые на сегодня утверждают, что на территории Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Мы реагируем на все эти возможные угрозы путем усиления наших сил и средств, которые находятся в непосредственной близости к государственной границе Украины", - сказал Енин. Он добавил, что Украина контактирует по данному вопросу с Польшей.

В четверг, 11 ноября, глава МВД Денис Монастырский планирует проверить ситуацию на границе Украины и Беларуси.

"Нацполиция активно коммуницирует с населением, предупреждая о возможных проникновениях отдельных групп нелегальных мигрантов. Полиция обращается с просьбой информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах", - отметил замминистра.

Напомним, польские правоохранители показали видео, на котором видно людей в военной форме со снайперскими винтовками и ручными гранатометами на границе в Беларуси.

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