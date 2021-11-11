Мігрантська криза: глава МВС України вилетів до кордону з Білоруссю

У четвер, 11 листопада, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вилетів у Волинську область. Він прибуде до кордону Білорусі для контролю ситуації з мігрантами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України .

Також Монастирського супроводжують голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, керівник Нацполіції Ігор Клименко та заступник голови Нацгвардії України Юрій Лебідь. Спільно вони відпрацьовуватимуть дії щодо захисту від можливої ​​спроби прориву українського кордону, який можуть здійснити натовпи мігрантів, а також для протидії іншим гібридним загрозам.

Крім того, на ділянці прикордонного підрозділу "Грабове" Луцького прикордонного загону проведуть навчання для бойової координації між усіма підлеглими структурами МВС.

"З метою протидії потенційній кризі з мігрантами ми залучимо всі п'ять структур МВС без винятку, як єдиний кулак внутрішньої безпеки України", - заявив Монастирський.

Під час візиту на Волинь також буде проведена нарада з керівниками Об'єднаних територіальних громад, розташованих уздовж кордону, разом із керівництвом області та силовими структурами щодо взаємодії у разі загрози українському кордону.