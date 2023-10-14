Мігранти з Центральної Азії створили щонайменше дві банди в Маріуполі, - ЦНС

За даними центру, окупанти звели до Маріуполя більш як 25 тисяч будівельників з РФ та країн Центральної Азії.

Таким чином ворог планував вирішити проблему з нестачею робочої сили, адже місцеві мешканці не хочуть працювати на окупантів.

Проте мігранти вже створили щонайменше дві етнічні банди.

Вони займаються торгівлею зброєю та наркотиками, контрабандою, збором металобрухту та нелегальними перевезеннями й будівництвом.

Мобілізація мігрантів

В ЦНС повідомили, що росіяни примусово мобілізували громадян Узбекистану, які прибули до тимчасово окупованого Маріуполя.

Узбеки перебували в складі будівельної бригади, яку найняла окупаційна адміністрація нібито для відбудови міста, яке зруйнували російські війська. Але після прибуття в заробітчан вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості "добровольців".

Мобілізація у Росії

Зазначимо, що на початку осені в Генштабі ЗСУ повідомляли, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч солдатів. Вона також може торкнутися Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Крім того, в ЦНС повідомляли, що мобілізаційний план на окупованих територіях контролює особисто заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Нещодавно британська розвідка повідомила, що до президентських виборів у березні наступного року на території Росії ще одна мобілізація є малоймовірною. Кремль уникатиме непопулярних рішень.

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