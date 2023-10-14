Мигранты из Центральной Азии создали по меньшей мере две банды в Мариуполе, - ЦНС

По данным центра, оккупанты возвели в Мариуполь более 25 тысяч строителей из РФ и стран Центральной Азии.

Таким образом, враг планировал решить проблему с нехваткой рабочей силы, ведь местные жители не хотят работать на оккупантов.

Однако мигранты уже создали по меньшей мере две этнические банды.

Они занимаются торговлей оружием и наркотиками, контрабандой, сбором металлолома и нелегальными перевозками и строительством.

Мобилизация мигрантов

В ЦНС сообщили, что россияне принудительно мобилизовали граждан Узбекистана, прибывших во временно оккупированный Мариуполь.

Узбеки находились в составе строительной бригады, которую наняла оккупационная администрация якобы для восстановления города, разрушенного российскими войсками. Но по прибытии у работников изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве "добровольцев".

Мобилизация в России

Отметим, что в начале осени в Генштабе ВСУ сообщали, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может затронуть Чечню и временно оккупированные территории Украины.

Кроме того, в ЦНС сообщали, что мобилизационный план на оккупированных территориях контролирует лично заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Недавно британская разведка сообщила, что до президентских выборов в марте следующего года на территории России еще одна мобилизация маловероятно. Кремль будет избегать непопулярных решений.

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