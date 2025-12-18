Мігранти, тарифи, Близький схід: про що говорив Трамп у зверненні до нації
Президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації. У своїй промові не згадав ні Україну, ні Венесуелу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube-трансляцію Білого дому.
Дональд Трамп розповів, чим його адміністрація краща за адміністрацію Джо Байдена.
Також згадав про проблеми з мігрантами і наркотрафіком.
"11 місяців тому я успадкував безлад і я його виправляю", – сказав він.
Президент США традиційно відзначив свою роль у завершенні війни на Близькому сході.
"Уперше за 3000 років на Близький Схід прийшов мир", - наголосив Трамп.
Він похвалив рішення про збільшення мит, завдяки чому, за його словами, зросли інвестиції в економіку Сполучених Штатів і становили рекордні 18 трлн. долларів.
"Більша частина цього успіху була досягнута завдяки тарифам, моєму улюбленому слову "тарифи", які протягом багатьох десятиліть успішно використовувалися іншими країнами проти нас, але більше не використовуються", - сказав Трамп.
Інші заяви Трампа
Як повідомлялось, за день до цього Дональд Трамп заявив, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".
Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією". Він звинуватив "незаконний" режим Мадуро у "використанні нафти" з "вкрадених родовищ для фінансування себе, наркотероризму, торгівлі людьми, вбивств і викрадень".
Перед цим Трамп заявляв про розчарування, адже Зеленський досі не прочитав мирну угоду США. Також глава Білого дому знову заявив про те, що вважав, що вирішення війни в Україні буде трохи легшим, але це виявилося не так: "Це дуже важка війна, дуже жорстка".