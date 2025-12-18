Мигранты, тарифы, Ближний восток: о чем говорил Трамп в обращении к нации
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. В своей речи не упомянул ни Украину, ни Венесуэлу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-трансляцию Белого дома.
Дональд Трамп рассказал, чем его администрация лучше администрации Джо Байдена.
Также упомянул о проблемах с мигрантами и наркотрафиком.
"11 месяцев назад я унаследовал беспорядок и я его исправляю", - сказал он.
Президент США традиционно отметил свою роль в завершении войны на Ближнем востоке.
"Впервые за 3000 лет на Ближний Восток пришел мир", - подчеркнул Трамп.
Он похвалил решение об увеличении пошлин, благодаря чему, по его словам, выросли инвестиции в экономику Соединенных Штатов и составили рекордные 18 трлн. долларов.
"Большая часть этого успеха была достигнута благодаря тарифам, моему любимому слову "тарифы", которые в течение многих десятилетий успешно использовались другими странами против нас, но больше не используются", - сказал Трамп.
Другие заявления Трампа
Как сообщалось, за день до этого Дональд Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".
Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией". Он обвинил "незаконный" режим Мадуро в "использовании нефти" из "украденных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений".
Перед этим Трамп заявлял о разочаровании, ведь Зеленский до сих пор не прочитал мирное соглашение США. Также глава Белого дома снова заявил о том, что считал, что решение войны в Украине будет немного легче, но это оказалось не так: "Это очень тяжелая война, очень жесткая".