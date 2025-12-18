ua en ru
Мигранты, тарифы, Ближний восток: о чем говорил Трамп в обращении к нации

США, Четверг 18 декабря 2025 05:59
Мигранты, тарифы, Ближний восток: о чем говорил Трамп в обращении к нации Фото: президент США Дональд Трамп (скриншот из видео)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. В своей речи не упомянул ни Украину, ни Венесуэлу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-трансляцию Белого дома.

Дональд Трамп рассказал, чем его администрация лучше администрации Джо Байдена.

Также упомянул о проблемах с мигрантами и наркотрафиком.

"11 месяцев назад я унаследовал беспорядок и я его исправляю", - сказал он.

Президент США традиционно отметил свою роль в завершении войны на Ближнем востоке.

"Впервые за 3000 лет на Ближний Восток пришел мир", - подчеркнул Трамп.

Он похвалил решение об увеличении пошлин, благодаря чему, по его словам, выросли инвестиции в экономику Соединенных Штатов и составили рекордные 18 трлн. долларов.

"Большая часть этого успеха была достигнута благодаря тарифам, моему любимому слову "тарифы", которые в течение многих десятилетий успешно использовались другими странами против нас, но больше не используются", - сказал Трамп.

Другие заявления Трампа

Как сообщалось, за день до этого Дональд Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".

Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией". Он обвинил "незаконный" режим Мадуро в "использовании нефти" из "украденных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений".

Перед этим Трамп заявлял о разочаровании, ведь Зеленский до сих пор не прочитал мирное соглашение США. Также глава Белого дома снова заявил о том, что считал, что решение войны в Украине будет немного легче, но это оказалось не так: "Это очень тяжелая война, очень жесткая".

