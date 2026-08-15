Мигранты на границе Литвы ранили пограничника и пытались затащить в Беларусь

В конце июля на литовско-белорусской границе мигранты напали на пограничника и пытались вытолкнуть его в сторону территории Белоруссии. Пострадавший получил легкие ранения и находится на больничном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовский портал LRT .

Что произошло на границе

Инцидент произошел на участке Капчямесской пограничной заставы Варенского пограничного подразделения Службы охраны государственной границы Литвы.

По данным источников портала Lrytas, во время столкновения с мигрантами одного из пограничников легко ранили - нападавшие пытались вытолкнуть его на территорию Беларуси.

Как все началось

Первым об инциденте сообщил портал Delfi. По его информации, пограничники обнаружили туннель, прокопанный под государственной границей, и четверо сотрудников устроили засаду.

Им удалось задержать нескольких мигрантов и надеть на них наручники, но во время задержания на пограничников напали около 20 иностранцев. Сотрудникам пришлось бежать, а нелегальные мигранты - включая тех, кто уже был в наручниках, - бежали обратно в Беларусь. Пограничная служба тогда сообщила об обнаруженном туннеле и бегстве мигрантов, но ни словом не упомянула о нападении на своих сотрудников.

Что отвечает руководство

Руководитель пограничной службы Рустамас Любаевас неоднократно отрицал, что на сотрудников могли напасть – по его словам, установить такой факт служба не смогла. В то же время, по информации журналистов, именно он якобы дал пограничникам указания, что именно говорить об этом инциденте. Пресс-служба отказалась комментировать обстоятельства происшествия, сославшись на продолжающееся досудебное расследование.

Что с расследованием

На прошлой неделе прокуратура расширила и переквалифицировала расследование, начатое еще 27 июля по факту незаконного пересечения государственной границы на этом участке.

Теперь следствие также будет проверять действия ответственных сотрудников пограничной службы, которые отвечали за наблюдение, контроль и охрану границы, чтобы дать объективную оценку установленным фактам.