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МіГи стануть корисними для українських пілотів, якщо будуть оснащені необхідною технікою, - експерт

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Україна, Вівторок 21 березня 2023 14:23
МіГи стануть корисними для українських пілотів, якщо будуть оснащені необхідною технікою, - експерт Фото: МіГ-29 потрібно оснастити спецтехнікою, щоб вони були корисні пілотам ЗСУ (м)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Сьогоднішні повітряні бої, за оцінками фахівців - це не бої на віражах із фігурами вищого пілотажу. Багато залежить від того, хто перший помітив супротивника і здійснив постріл. У цьому випадку добре укомплектований МіГ стане корисним для боротьби в повітрі та на землі.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"МіГ-29 за своїми тактико-технічними характеристиками досить "свіжий" літак. На ньому можна творити дива, особливо з нашими льотчиками. Але найважливіше – це його рівень модернізації", – зазначив Криволап.

Польські та словацькі зразки модернізовані по-різному, але якщо Україні дістануться літаки із сучасними радарами та необхідною для снарядів підвіскою, певна перевага в українських льотчиків все ж таки з'явиться.

"МіГ-29 для нас з гарною комплектацією, з хорошим радаром і з підвіскою для правильних ракет – це корисна річ. Він ще може досить віддалено від лінії зіткнення запускати JDAM (високоткові плануючі авіабомби - ред.) і боєприпаси, що планують, які будуть вражати тили і безпосередньо лінію зіткнення. Тобто частково виконуватимуть роль штурмової авіації", – додав експерт.

Фактично сьогодні Україна воює з Росією у небі та частково на землі винищувачами МіГ та Су. До речі, згідно з березневими домовленостями Болгарія мала поставити українським військовим Су-25, за даними Bloomberg вони вже в Україні розібраному стані, але в Софії відхрещуються від цієї інформації. У будь-якому разі, за рік повномасштабної боротьби із загарбниками українські ВПС втратили частину авіапарку. Сьогоднішнє поповнення, як стверджують фахівці, у жодному разі не буде зайвим.

"Що нам краще - мати МіГи, які будуть нести ті ж ракети, які несе F-16, на МіГ все готово і можна завтра летіти або ж чекати півроку і сподіватися, що у нас з'являться F-16?" - додав Криволап.

Докладніше про те, як МіГи допоможуть Україні у боротьбі із загарбниками і що потрібно ще не лише для встановлення паритету в небі, а й переваги в наш бік, - у матеріалі РБК-Україна.

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