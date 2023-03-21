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МиГи станут полезными для украинских пилотов, если будут оснащены необходимой техникой, - эксперт

Новина українською →
Украина, Вторник 21 марта 2023 14:23
МиГи станут полезными для украинских пилотов, если будут оснащены необходимой техникой, - эксперт Фото: МиГ-29 нужно оснастить спецтехникой, чтобы они были полезны пилотам ВСУ (wikipedia org)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Сегодняшние воздушные бои, по оценкам специалистов - это не бои на виражах с фигурами высшего пилотажа. Многое зависит от того, кто первый заметил противника и совершил выстрел. В этом случае хорошо укомплектованный МиГ станет полезным для борьбы в воздухе и на земле.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

"МиГ-29, в этом отношении, по своим тактико-техническим характеристикам достаточно "свежий" самолет. На нем можно творить чудеса, особенно с нашими летчиками. Но самое важное - это его уровень модернизации", - отметил Криволап.

Польские и словацкие образцы модернизированы по-разному, но, если Украине достанутся самолеты с современными радарами и необходимой для снарядов подвеской, определенное преимущество у украинских летчиков все же появится.

"МиГ-29 для нас с хорошей комплектацией, с хорошим радаром и с подвеской для правильных ракет - это полезная вещь. Он еще может достаточно удаленно от линии соприкосновения запускать JDAM (высокоточные планирующие авиабомбы – ред.) и планирующие боеприпасы, которые будут поражать тылы и непосредственно зону соприкосновения. То есть будут выполнять частично роль штурмовой авиации", - добавил эксперт.

Фактически сегодня Украина воюет с Россией в небе и частично на земле истребителями МиГ и Су. К слову, согласно мартовским договоренностям Болгария должна была поставить украинским военным Су-25, по данным Bloomberg они уже в Украине в разобранном виде, но в Софии открещиваются от этой информации. В любом случае, за год полномасштабной борьбы с захватчиками украинские ВВС лишились части авиапарка. Сегодняшнее пополнение, как утверждают специалисты, в любом случае не будет лишним.

"Что нам лучше – иметь МиГи, которые будут нести те же самые ракеты, которые несет F-16, на МиГ все готово и можно завтра лететь или же ждать полгода и надеяться, что у нас появятся F-16?" - добавил Криволап.

Подробнее о том, как МиГи помогут Украине в борьбе с захватчиками и что нужно еще не только для установления паритета в небе, но и перевеса в нашу сторону, - в материале РБК-Украина.

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