Міг зникнути назавжди. Орнітолог назвав, який червонокнижний птах під загрозою через війну

Яструб коротконогий під загрозою через війну

За словами орнітолога, найбільше постраждали водно-болотні види з Чорноморського та Азовського узбережжя.

"Важко точно сказати, які види під найбільшою загрозою, бо треба розуміти всю динаміку по узбережжю. Але зрозуміло, що саме там ситуація найгірша. А от великих підорликів на півночі вдалося захистити, відвоювавши території", – зазначив він.

Окрема загроза нависла над яструбом коротконогим - рідкісним видом, що в Україні гніздувався лише на Луганщині, а основний ареал мав у Росії. Зараз ця територія окупована, і спостереження за видом неможливе.

"Орнітологи готуються до найгіршого - як відвоюємо нашу Луганщину, то можемо там вже не знайти яструба коротконогого", - підсумував орнітолог.

Яструб коротконогий може зникнути з України (фото: Levant sparrowhawk wikipedia.org User Lajos.rozsa)

Колонії малого крячка під питанням

Оскільки деякі заповідники на півдні України опинились під окупацією, то наші науковці не можуть простежити, що зараз там відбувається із колоніями малого крячка, який теж занесений у Червову книгу.

"Червонокнижні види водно-болотних птахів, які мали масові колонії на деяких островах у заповідниках на півдні України, зараз під великим питанням", - зазначив Пономаренко.

Раніше сталість цих видів підтримували працівники заповідників та НПП за допомогою біотехнії. Зокрема, крячок малий потребує голого піщаного острова. Як тільки з'явиться хоч якась травичка, він перестає там гніздуватися. До війни співробітники заповідника виривали траву на острівцях, щоб птах там лишився.

"Зараз заповідники під окупацією, росіяни явно не дотримуються заповідного режиму. Думаю, цілком вірогідно, гніздування цих видів ми там можемо втратити", - додав орнітолог.

Крячок малий також під загрозою зникнення (фото: Вікіпедія)