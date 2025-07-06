Мог исчезнуть навсегда. Орнитолог назвал, какая краснокнижная птица под угрозой из-за войны

Ястреб коротконогий под угрозой из-за войны

По словам орнитолога, больше всего пострадали водно-болотные виды с Черноморского и Азовского побережья.

"Трудно точно сказать, какие виды под наибольшей угрозой, потому что надо понимать всю динамику по побережью. Но понятно, что именно там ситуация хуже всего. А вот больших подорликов на севере удалось защитить, отвоевав территории", - отметил он.

Отдельная угроза нависла над ястребом коротконогим - редким видом, который в Украине гнездился только в Луганской области, а основной ареал имел в России. Сейчас эта территория оккупирована, и наблюдение за видом невозможно.

"Орнитологи готовятся к худшему - как отвоюем Луганскую область, то можем там уже не найти ястреба коротконогого", - подытожил орнитолог.

Ястреб коротконогий может исчезнуть из Украины (фото: Levant sparrowhawk wikipedia.org User Lajos.rozsa)

Колонии малой крачки под вопросом

Поскольку некоторые заповедники на юге Украины оказались под оккупацией, то наши ученые не могут проследить, что сейчас там происходит с колониями малой крачки, которая тоже занесена в Красную книгу.

"Краснокнижные виды водно-болотных птиц, которые имели массовые колонии на некоторых островах в заповедниках на юге Украины, сейчас под большим вопросом", - отметил Пономаренко.

Ранее постоянство этих видов поддерживали работники заповедников и НПП с помощью биотехнии. В частности, крачка малая нуждается в голом песчаном острове. Как только появится хоть какая-то травка, она перестает там гнездиться. До войны сотрудники заповедника вырывали траву на островках, чтобы птица там осталась.

"Сейчас заповедники под оккупацией, россияне явно не соблюдают заповедный режим. Думаю, вполне вероятно, гнездование этих видов мы там можем потерять", - добавил орнитолог.

Крачка малая также под угрозой исчезновения (фото: Википедия)