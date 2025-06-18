Міг "зливати" дані росіянам: топ-чиновника Фінляндії підозрюють у держзраді

Генерального секретаря парламенту Фінляндії Антті Пелттарі відсторонили від обов’язків через підозру у держзраді. Топ-чиновника підозрюють у зловживанні службовим становищем і розголошенні державної таємниці на попередній посаді керівника Поліції безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Канцелярський комітет парламенту ухвалив рішення відсторонити головного секретаря парламенту від посади з початку липня на час розслідування кримінальної справи.

У парламенті кажуть, що рішення було прийнято на основі загальної оцінки. До уваги бралися правовий захист посадової особи, забезпечення функціонування парламенту та думки експертів.

Канцелярський комітет парламенту у своїй заяві підкреслює, що відсторонення від виконання обов’язків є запобіжним заходом і не означає, що підозра у злочині щодо генерального секретаря є обґрунтованою. Якщо у справі з’явиться нова інформація, рішення буде переглянуто негайно.

У чому підозрюють чиновника

Генерального секретаря Пелттарі підозрюють у службовому злочині та розголошенні державної таємниці на попередній посаді керівника Поліції безпеки, що розцінюється як державна зрада.

За версією слідства, поліція безпеки під його керівництвом передавала секретні дані залученим до роботи цивільним особам. Від однієї з них інформація могла потрапити до ФСБ.