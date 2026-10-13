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МіГ-29 міг впасти на Одещині через нештатне спрацювання ракети

18:07 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Іван Носальський
Фото: на Одещині розбився МіГ-29 (dbr.gov.ua)

Падіння винищувача МіГ-29 в Одеській області у серпні цього року продовжують розслідувати. Одна з версій - нештатне спрацювання ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як зазначили у ДБР, командування Повітряних сил ЗСУ вже провело службове розслідування трагедії.

"Однією з версій причин авіаційної події в ній названо позаштатне знос керованої ракети. Водночас. згідно із законодавством, ця версія вимагає підтвердження в рамках кримінального провадження та підтвердження відповідними експертизами", - уточнили правоохоронці.

Вони вже призначили комплекс експертиз. Зокрема, фахівці перевіряють бортовий реєстратор - "чорну скриньку".

У ДБР звернули увагу, що остаточні висновки можуть зробити лише після того, як з'являться результати всіх експертиз у рамках досудового розслідування.

Падіння МІГ-29

Нагадаємо, 10 серпня 2026 року винищувач МіГ-29 знищував ворожі безпілотники у Березівському районі Одеської області. Під час польоту сталася нештатна ситуація: літак загорівся, а пілот втратив керування.

Льотчику вдалося катапультувати. Загрози його життю немає.

За фактом авіаційної катастрофи ДБР відкрило кримінальне провадження. Йдеться про порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Наразі досудове розслідування триває.

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ОдесаМиг-29Війна в Україні