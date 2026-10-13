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МиГ-29 мог упасть на Одесчине из-за нештатного срабатывания ракеты

18:07 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Иван Носальский
Фото: в Одесской области разбился МиГ-29 (dbr.gov.ua)

Падение истребителя МиГ-29 в Одесской области в августе этого года продолжают расследовать. Одна из версий - нештатное срабатывание ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как отметили в ГБР, командование Воздушных сил ВСУ уже провело служебное расследование трагедии.

"Одной из версий причин авиационного происшествия в нем названо нештатное износ управляемой ракеты. В то же время. согласно законодательству, эта версия требует подтверждения в рамках уголовного производства и подтверждения соответствующими экспертизами", - уточнили правоохранители.

Они уже назначили комплекс экспертиз. В частности, специалисты проверяют бортовой регистратор - "черный ящик".

В ГБР обратили внимание, что окончательные выводы могут сделать только после того, как появятся результаты всех экспертиз в рамках досудебного расследования.

Падение МиГ-29

Напомним, 10 августа 2026 истребитель МиГ-29 уничтожал вражеские беспилотники в Березовском районе Одесской области. Во время полета произошла нештатная ситуация: самолет загорелся, а пилот потерял управление.

Летчику удалось катапультироваться. Угрозы его жизни нет.

По факту авиационной катастрофы ГБР открыло уголовное производство. Речь идет о нарушении правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло за собой катастрофу.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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