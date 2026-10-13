МиГ-29 мог упасть на Одесчине из-за нештатного срабатывания ракеты

Как отметили в ГБР, командование Воздушных сил ВСУ уже провело служебное расследование трагедии.

"Одной из версий причин авиационного происшествия в нем названо нештатное износ управляемой ракеты. В то же время. согласно законодательству, эта версия требует подтверждения в рамках уголовного производства и подтверждения соответствующими экспертизами", - уточнили правоохранители.

Они уже назначили комплекс экспертиз. В частности, специалисты проверяют бортовой регистратор - "черный ящик".

В ГБР обратили внимание, что окончательные выводы могут сделать только после того, как появятся результаты всех экспертиз в рамках досудебного расследования.

Падение МиГ-29

Напомним, 10 августа 2026 истребитель МиГ-29 уничтожал вражеские беспилотники в Березовском районе Одесской области. Во время полета произошла нештатная ситуация: самолет загорелся, а пилот потерял управление.

Летчику удалось катапультироваться. Угрозы его жизни нет.