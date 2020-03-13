В МИД заявили, что знают, как вернуть украинцев из Словении

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

МИД уже принял необходимые решения для возвращения украинцев

Министерство иностранных дел Украины уже приняло необходимые решения для возвращения украинцев, которые застряли на границе Словении. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

Кулеба напомнил, что на границе со Словенией находятся около сотни соотечественников.



"Из-за того, что Словения закрыла границу с Италией, у нас застряли на границе около сотни украинцев, которых мы обязательно вытащим и уже приняты соответствующие решения", - заявил Кулеба.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцев эвакуируют спецбортом уже в эти выходные - 14-15 марта.

Напомним, из-за распространения коронавируса 11 марта Словения закрыла границу с Италией. Вследствие этого около 120 украинцев, которые направлялись из Италии в Украину, застряли на словенской границе. Министерство иностранных дел начало заниматься вопросом украинцев.

Ранее РБК-Украина писало, что с 13 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19 Дания закроет свои границы для иностранцев. О закрытии границ в связи с пандемией COVID-19 ранее заявили власти Чехии. Также ограничила пропуск на свою территорию Словакия. Свои границы для иностранцев также закроет Украина.