В МЗС заявили, що знають, як повернути українців з кордону Словенії

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

МЗС вже ухвалило необхідні рішення задля повернення українців

Міністерство закордонних справ України вже ухвалило необхідні рішення задля повернення українців, які застрягли на кордоні Словенії. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

Кулеба нагадав, що на кордоні зі Словенією знаходяться близько сотні співвітчизників.



"Через те, що Словенія закрила кордон з Італією, у нас застрягли на кордоні близько сотні українців, яких ми обов’язково витягнемо і вже ухвалені відповідні рішення", - заявив Кулеба.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський заявив, що українців евакуюють спецлітаком вже цими вихідними - 14-15 березня.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу 11 березня Словенія закрила кордон з Італією. Внаслідок цього близько 120 українців, які прямували з Італії в Україну, застрягли на словенському кордоні. Міністерство закордонних справ почало займатися питанням українців.

Раніше РБК-Україна писало, що з 13 березня через пандемію коронавірусу COVID-19 Данія закриє свої кордони для іноземців. Про закриття кордонів у зв'язку з пандемією COVID-19 раніше заявила влада Чехії. Також обмежила пропуск на свою територію Словаччина. Свої кордони для іноземців також закриє Україна.