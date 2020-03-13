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Чехия полностью закрывает границы с 16 марта

Новости » Политика     13.03.2020 - 14:07
Чехия полностью закрывает границы с 16 марта
Иллюстративное фото (freepik)

Гражданам Чехии тоже запретят покидать страну

Правительство Чехии из-за коронавируса в стране с 16 марта вводит полный запрет на въезд иностранцев, а также на выезд своих граждан. Об этом объявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, передает Prague Morning.

По его словам, запрет вступит в силу с 16 марта.

"В полночь на понедельник мы запрещаем всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время запрещаем всем гражданам Чехии покидать чешскую территорию", - заявил Гамачек.

Отметим, до этого в Чехии выявили 117 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, ранее стало известно, что Словакия с 13 марта ограничила пропуск на свою территорию из-за распространения коронавируса. Въезд разрешен только словакам и тем, кто имеет вид на жительство. Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Кроме того, накануне правительство Латвии объявило о введении чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. На период до середины апреля будут закрыты все учебные заведения, а также запрещено проведение массовых мероприятий с более 200 участниками.

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