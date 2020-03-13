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У Зеленского отреагировали на остановку украинцев на границе со Словенией

Новости » Общество     13.03.2020 - 16:42
У Зеленского отреагировали на остановку украинцев на границе со Словенией
Фото: словенская государственная граница (Getty Images)

На границе со Словенией застряли около 120 украинцев

Министерство иностранных дел занимается вопросом украинцев, которых не пустили в Украину на границе со Словений. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на границе словенской границе находится около 120 украинцев. Им рекомендовано вернуться к их местам пребывания.

"МИД Украины знает об украинцах, которые остановились на границе со Словенией из-за закрытия границ словенской стороной. Примерно 120 украинцев, которые возвращались на родину остановлены. Сейчас идет рекомендация, очень быстрая реакция вернуться им к местам пребывания и предоставить все контакты диппредставительства Украины в Италии. Мы будем делать все возможное, чтобы украинцы, которые хотят попасть на родину вернулись", - заявила Мендель.

Отметим, Словения закрыла границу с Италией 11 марта из-за распространения коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что на словенской границе ночью 13 марта остановили два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. Сообщалось, что они могут быть возвращены в зону карантина в Италии.

Ранее РБК-Украина писало, что Словакия 13 марта закрыла границы для иностранцев. Также были отменены все железнодорожные сообщения со страной.

Также сообщалось, что Украина 15 марта закроет границу для граждан других стран из-за пандемии коронавируса. При этом все украинцы, которые находятся за границей, смогут вернуться в Украину.

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