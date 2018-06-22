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Інтерв'ю

В МЗС заявили, що життя політв'язня Балуха під загрозою

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 17:26
Фото: Володимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)

МЗС вимагає від РФ надати доступ до Балуха українським лікарям

Життя українського політв'язня Володимира Балуха, якого ув'язнено російською "владою" на території окупованого Криму, перебуває під загрозою. Про це у Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

"Життя політв'язня Володимира Балуха під загрозою. Вимагаємо від РФ доступу українських лікарів та негайного його звільнення", - заявила Беца.

Зазначимо, Володимир Балух у СІЗО в окупованому Криму вже понад 90 днів продовжує безстрокове голодування через незгоду з судовими звинуваченнями, які називає сфальсифікованими.

Нагадаємо, 15 червня підконтрольний Росії Роздольненський суд у Криму продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху на два місяці. Арешт активіста продовжили до 14 серпня.

Додамо, що у п'ятницю, 15 червня, Балуху стало погано під час судового засідання. Активісту викликали швидку допомогу і оголосили перерву. 

Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною вказано нібито зберігання боєприпасів і тротилових шашок. 

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Теги публікації: политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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