В МЗС заявили, що життя політв'язня Балуха під загрозою

МЗС вимагає від РФ надати доступ до Балуха українським лікарям

Життя українського політв'язня Володимира Балуха, якого ув'язнено російською "владою" на території окупованого Криму, перебуває під загрозою. Про це у Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

"Життя політв'язня Володимира Балуха під загрозою. Вимагаємо від РФ доступу українських лікарів та негайного його звільнення", - заявила Беца.

Життя політв'язня В.Балуха під загрозою. Вимагаємо від РФ доступу укр лікарів та негайного звільнення #FreeBalukh pic.twitter.com/992T63mK2H — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 22, 2018

Зазначимо, Володимир Балух у СІЗО в окупованому Криму вже понад 90 днів продовжує безстрокове голодування через незгоду з судовими звинуваченнями, які називає сфальсифікованими.

Нагадаємо, 15 червня підконтрольний Росії Роздольненський суд у Криму продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху на два місяці. Арешт активіста продовжили до 14 серпня.

Додамо, що у п'ятницю, 15 червня, Балуху стало погано під час судового засідання. Активісту викликали швидку допомогу і оголосили перерву.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною вказано нібито зберігання боєприпасів і тротилових шашок.